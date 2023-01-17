Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Инну Чурикову 17 января похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Актрису, скончавшуюся в возрасте 79 лет, погребли рядом с могилами Василия Ланового и Владимира Меньшова. На место ее могилы возложили траурные венки.

Ранее в этот день в храме Христа Спасителя состоялось прощание с Чуриковой. В траурной церемонии приняли более тысячи человек. Проститься с актрисой пришли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Лия Ахеджакова, Юлия Рутберг, а также коллеги и близкие актрисы.

Инна Чурикова умерла в больнице в субботу, 14 января. По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира. В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».