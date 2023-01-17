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Экономист рассказал о способе улучшить кредитную историю

Экономист Беляев рассказал о способе улучшить кредитную историю через заем в МФО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Экономист Михаил Беляев объяснил во вторник, 17 января, какие факторы влияют на кредитную историю и как ее можно улучшить. Специалист объяснил, что для этого россияне могут взять заем в микрофинансовой организации (МФО) и выплатить его, чтобы показать, что они являются надежными заемщиками.

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Он посоветовал взять кредит и не пользоваться им, а только выплачивать, причем обязательно без просрочек и нарушений. По словам Беляева, таким образом можно качественно улучшить свою репутацию как заемщика.

Экономист добавил, что в микрофинансовой организации кредит дают с минимальным набором документов и условий.

«Желательно это сделать пару раз, то есть вы берете кредит не чтобы им пользоваться, а чтобы улучшить свою кредитную историю. Главное не промахнуться в этой микрофинансовой организации, там ничего не напортить, вовремя выплатить», — подчеркнул Беляев в беседе с Lenta.Ru.

Он пояснил, что качество и сроки выплат являются главными факторами, влияющими на кредитную историю. Однако есть и другие факторы, с учетом которых банк принимает решение о выдаче или невыдаче кредита.

«Также есть такое понятие, как нецелевое использование. Подразумеваются ситуации, когда вы взяли кредит на одни цели, а стали использовать на другие. Это достаточно серьезный фактор, в связи с которым банк даже может расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат кредита», — рассказал экономист, добавив, что на кредитную историю влияют и сфальсифицированные документы.

Беляев также посоветовал россиянам постараться не прибегать к кредитным каникулам, поскольку в случае их использования у банка могут возникнуть сомнения о дальнейшей финансовой стабильности заемщика.

15 января в Минпромторге рассказали, что в этом году россияне могут приобрести автомобиль на льготных условиях. В ведомстве перечислили, кому причитается льготное автокредитование, сообщает телеканал «360».

Ранее, 24 декабря, специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян рассказал про мифы о кредитах, в которые не стоит верить. Он уточнил, что для получения займа необязательно иметь идеальную кредитную историю. Еще одним мифом эксперт назвал более высокий шанс получить кредит, если ранее клиент никогда не брал займы. Кроме того, недостоверным является распространенное мнение о том, что в случае совместного займа нужно выплатить банку только свою часть.

23 декабря генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала «Известиям», что за всё время работы льготного налогового режима банки не очень охотно кредитуют самозанятых. По ее словам, такие заемщики не выглядели в глазах банков надежными без социальных гарантий и стабильного дохода.

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