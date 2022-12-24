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Эксперт Григорян назвал пять мифов о кредитах

Эксперт Григорян: при выдаче кредита банки отдают предпочтение серийным заемщикам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян 24 декабря рассказал про мифы о кредитах, в которые не стоит верить.

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В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что для получения займа не обязательно иметь идеальную кредитную историю.

«Если бы банки предоставляли деньги только идеальным заемщикам, у них бы не было такого количества клиентов», — заявил Григорян.

По его словам, если кредитный рейтинг недостаточно высок, банк может не одобрить ипотеку или кредит на большую сумму. Однако рассчитывать на небольшие займы и кредитные карты вполне реально. Кроме того, это поспособствует улучшению кредитной истории.

Еще одним мифом эксперт назвал более высокий шанс получить кредит, если ранее клиент никогда не брал займы.

«Для банка заемщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история», — отмечает он.

По словам Григоряна, в таком случае банк не знает, чего ожидать от клиента, поэтому рассчитывать на большой заем или ипотеку не стоит. Он порекомендовал также начать кредитную историю с кредитных карт, карт рассрочки, небольших займов.

Также мифом является невозможность получения нового кредита, если есть непогашенные займы. Как объяснил эксперт, банк интересует не общее количество займов, а показатель кредитной нагрузки — процент от дохода клиента, который ежемесячно тратится на обслуживание долговых обязательств. Если он менее 50%, то получить еще один кредит вполне возможно.

Кроме того, недостоверным является распространенное мнение о том, что в случае совместного займа нужно выплатить банку только свою часть. Как правило, созаемщиками являются супруги. В случае, если один из них не может выплачивать кредит, финансовые обязательства целиком ложатся на второго.

«Не стоит думать, что если вы, допустим, берете кредит на двоих, то будете выплачивать только половину суммы. В случае развода можно попробовать разделить кредит и платежи по нему через суд. Но это будет возможно только с согласия банка, а банки идут на такое крайне редко», — подчеркнул Григорян.

В качестве последнего мифа эксперт назвал ошибочное мнение о возможности списания всех долгов через процедуру банкротства.

«Для того, чтобы человека признали банкротом, у него должно быть действительно плачевное материальное положение. При этом, если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение пяти лет без указания этого факта. При таком условии глупо рассчитывать на новые займы», — добавил эксперт.

Накануне генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала «Известиям», что за всё время работы льготного налогового режима банки не очень охотно кредитуют самозанятых. По ее словам, такие заемщики не выглядели в глазах банков надежными без социальных гарантий и стабильного дохода.

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