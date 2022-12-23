Названы возникающие у самозанятых сложности при получении кредита

За всё время работы льготного налогового режима банки не очень охотно кредитуют самозанятых, рассказала «Известиям» 23 декабря генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова и назвала проблемы, с которыми сталкиваются россияне.

«Так, на заре эксперимента в 2019-м получить заем в банке, являясь плательщиком НПД (налога на профессиональный доход. — Ред.) было практически невозможно. Эксперимент оставался террой инкогнитой (неизвестным. — Ред.) для банкиров, а заемщики не выглядели надежными без социальных гарантий и стабильного дохода»,— сказала она, уточнив, что не влияло на ситуацию даже предоставление справки о доходах с сайта ФНС.

Но в настоящее время, по ее словам, многие банки стали охотнее работать с таким типом клиентов. При этом она уточнила, что в стране общее число самозанятых уже составило более 6 млн человек, а суммарный их доход с 2019 года превысил 500 млрд рублей.

«Неудивительно, что терять такую долю рынка банки не хотят. Однако кроме объемов на росте кредитоспособности самозанятых влияют и платформы», — уточнила Ускова.

Маркетплейсы услуг, биржи фриланса и специализированные платформы позволяют превратить разовые заказы в постоянные и гарантировать стабильный доход, и делают процесс работы самозанятых более прозрачным, добавила эксперт.

«В будущем они, как операторы трансакций между заказчиками и исполнителями могли бы взять на себя роль банков и предоставлять кредиты самозанятым, так как имеют доступ к финансовой истории самозанятого на платформе», — считает Ускова.

Как она рассказала, на пользу идут обсуждения в РФ о предоставлении самозанятым социальных гарантий — отпусков и больничных, а также их попадание в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), который позволяет приравнять их по статусу к полноценным предпринимателям.

«Но, несмотря на рост надежности этой категории заемщиков, часто самозанятые клиенты всё еще сталкиваются с проблемами при получении кредита», — подчеркнула эксперт.

Объясняя причины этой проблемы, Ускова уточнила, что режим НПД всё еще называется экспериментальным.

«И пусть правительство обещало не менять основные условия его работы до 2028 года, нет гарантий, что это не произойдет после. Да и за последние годы режим модернизировался — сравнялся в статусе с МСП, получил возможность претендовать на соцгарантии. С точки зрения самозанятых такие изменения — это хорошо», — сказала эксперт, добавив. что в то же время банки видят в этом режиме отсутствие определенности, поэтому не охотно доверяют фрилансерам.

Другая ситуация если самозанятость идет в дополнение к основной работе. С кредитованием таких клиентов, как правило, проблем нет, обратила внимание Ускова.

«Еще один стоп-фактор в кредитовании этой категории заемщиков — потолок по доходам. Применять НПД можно, если доходы не превышают 2,4 млн в год. Это довольно скромная сумма по меркам банков, а значит, одобрить ссуду они могут только небольшим номиналом», — сказала эксперт, уточнив, что крупные кредиты, например, автокредитование или ипотека, при таком потолке доходов для самозанятых будут недоступны.

Кроме того, по ее словам, «неоднородность самозанятых тормозит» появление специально созданных для такой категории граждан кредитных продуктов.

Самозанятые могут быть представителями совершенно разных профессий. У них «разный клиентский портрет» и уровень доходов, поэтому для них будут подходить разные кредитные продукты, разработка которых требует времени и затрат на аналитику, на которые финансовые организации пока идут с неохотой, объяснила эксперт.

«Что же касается льготных кредитов для самозанятых как для представителей сегмента МСП, то здесь осложнением является опять же отсутствие гарантии стабильного дохода и невозможность кредитовать под залог имущества в отличии от тех же ипэшников, которые благодаря имущественным залогам могут повысить свою надежность в глазах банка», — заключила Ускова.

Ранее, 1 декабря, пресс-служба Минфина РФ сообщила, что корректировка базовых параметров режима НПД до завершения эксперимента с самозанятыми не планируется.

В апреле прошлого года в РФ запустился информационный портал для самозанятых.