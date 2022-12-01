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Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых

Минфин РФ не рассматривает ограничения налогового режима для самозанятых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел_Бедняков
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Корректировка базовых параметров режима налога на профессиональный доход (НПД) до завершения эксперимента с самозанятыми не планируется. Об этом сообщили в пресс-служба Минфина РФ в четверг, 1 декабря.

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По информации РБК, заместитель директора департамента налоговой политики Минфина России Виталий Прокаев на круглом столе в Совете Федерации выступил с инициативой, согласно которой департамент считает целесообразным ограничить сферу действия НПД, чтобы он использовался преимущественно для оказания услуг физическими лицами физическим лицам. Так, отмечалось, что департамент выступает за «сужение» режима для самозанятых во избежание конкуренции с другими налоговыми режимами для малого бизнеса. Однако изменение условий не планируется до окончания эксперимента.

«Вопрос внесения корректировок в базовые параметры этого режима, а также решение о продлении эксперимента целесообразно рассматривать по завершению эксперимента и анализа его результатов», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

НПД — это экспериментальный налоговый режим, все базовые параметры которого установлены на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Ход эксперимента периодически оценивается в министерстве с учетом поступающей информации от ФНС России, а также обращений его участников.

Как отмечается, по данным на 1 ноября 2022 года в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировались более 6 млн человек, суммарный доход составил более 1 трлн 569 млрд рублей, а сумма исчисленного налога составила 60,4 млрд рублей.

Ранее, 21 ноября, Минтруд РФ предложило новую модель добровольного социального страхования на случай болезни, в том числе и для самозанятых, которые сами смогут выбирать размер выплат. Инициатива представлена на общественное обсуждение.

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