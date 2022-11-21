Минтруд включит самозанятых в программы добровольного страхования на случай болезни

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ предложило новую модель добровольного социального страхования на случай болезни, в том числе и для самозанятых, которые сами смогут выбирать размер выплат. Инициатива представлена на общественное обсуждение, сообщили 21 ноября в пресс-службе ведомства.

«В новой модели предусмотрен выбор страховой суммы — то есть, по сути, гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать, и, исходя из этого, уплачивает страховые взносы. С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять «страховые каникулы», оформлять страхование в приложении «Мой налог» буквально в один клик», — приводится в сообщении заявление главы Минтруда Антона Котякова.

Так, законопроектом предусматривается, что гражданин сможет самостоятельно выбирать специальную страховую сумму — сумму, из которой устанавливаются страховые выплаты. Это может быть 32 484 рубля (два МРОТа за полный месяц) или 48 726 рублей (три МРОТа за полный месяц). Модель предусматривает только один вариант такой суммы.

Отмечается, что новая модель позволит получать выплаты в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, а также ухода за заболевшими членами семьи.

«Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рублей, если гражданин выбрал страхуемую сумму, равную двум МРОТам, и 1871 рубль, если выбрана сумма, равная трем МРОТам», — пояснили в министерстве.

Кроме того, представленным законопроектом предусматривается возможность предоставления «каникул» по платежам. Так, застрахованным лицам предоставляется право не плавить страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также возможность «пропускать» один месячный платеж каждые шесть месяцев непрерывной уплаты взносов.

Отмечается, что новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года. Страховщиком будет выступать Социальный фонд России.

12 января стало известно, что спрос граждан на страховки от несчастных случаев и болезней в 2021 году стал рекордным за последние 10 лет.

Согласно данным Центробанка, объем сборов страховых компаний по таким полисам за девять месяцев прошлого года увеличился на 40% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достиг 200,7 млрд рублей, а число купленных страховок повысилось на 80%, до 50 млн штук.

Кроме того, с 1 декабря 2022 года все полисы ОМС перевили в электронный вид — получить медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты могут по индивидуальному штрихкоду, без предъявления бумажного документа.

Как указала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, новый порядок ведения учета в системе ОМС упростит объединение данных о пациентах и процесс оформления документов.