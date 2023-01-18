Денежное удовольствие: в RuStore появились платные приложения

В цифровом магазине RuStore с 18 января стали доступны платные приложения, рассказали «Известиям» в компании VK — создателе маркетплейса. Речь идет прежде всего об играх . Пользователи смогут оплачивать покупки с помощью российских банковских карт, системы быстрых платежей, а также со счета мобильного телефона. Эксперты уверены, что дополнительные возможности станут еще одним стимулом для развития площадки — позволят привлечь в магазин новых разработчиков и оттянуть на себя часть аудитории Google Play, где сейчас покупка приложений с помощью российских карт недоступна.

Новые возможности

В российском цифровом магазине RuStore с 18 января появляются платные приложения, рассказали «Известиям» в VK. По словам представителей компании, прежде всего речь идет об играх, например популярных разработках российской студии HeroCraft. Пользователи смогут оплачивать покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей, а также со счета мобильного телефона.

— Мы продолжаем развивать функциональность RuStore для пользователей — теперь они получили возможность оплачивать любимые игры и необходимые сервисы удобными способами. Создание инфраструктуры для бизнеса российских разработчиков — еще одна из важнейших задач проекта, — подчеркнул в беседе с «Известиями» операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Запуск платных приложений в магазине даст дополнительные возможности разработчикам приложений, позволит монетизировать сервисы, уверен представитель VK. В личном кабинете каждого разработчика теперь будут отображаться статистика по платежам, информация о покупках, их количестве и стоимости.

Денежное удовольствие Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Hugh Peterswald

В NashStore — еще одном отечественном магазине приложений — «Известиям» рассказали, что также работают над внедрением возможности приобретать приложения. О сроках появления такой функции в компании не сообщили. Третий игрок этого рынка — RuMarket — на запрос «Известий» не ответил.

В RuStore также появились инструменты быстрой публикации приложений — после загрузки ПО автоматически отправляется на модерацию и, если успешно ее проходит, появляется в магазине. Остается в маркетплейсе и возможность публиковать софт вручную. Релиз можно запланировать на определенный день и время или отложить. С помощью этого инструмента можно автоматизировать выпуск новых приложений или их обновление, подчеркнули разработчики маркетплейса.

Для сбора обратной связи и отладки работы будет доступно размещение на процент пользователей (некоторые люди смогут получать ПО до его релиза на массовую аудиторию). Это позволяет поэтапно внедрять нужные обновления на часть аудитории, постепенно увеличивая ее объем. Пользователи попадают в выборку случайным образом.

— Тестирование приложений и получение обратной связи от людей — крайне важная функция. За счет этого создатели софта смогут опробовать свои программы на большем количестве устройств и понять, как работает ПО в данный момент, перед его релизом для всей аудитории, — рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Выгодное приложение

Комиссия, которую площадка будет взимать с разработчиков, составит 15% , рассказали «Известиям» в пресс-службе VK. Для сравнения, магазин Apple — App Store — в первый год забирает 30% от продаж приложений, затем — 15%. В Google Play и в маркетплейсе Huawei комиссия для авторов программ составляет те же 15%.

Денежное удовольствие Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что появление возможности покупать софт в RuStore сможет привлечь в магазин новых разработчиков и помочь развитию самой площадки.

— Появление монетизации в RuStore — это хорошая история. За счет этого VK может оттянуть на себя часть аудитории Google Play, поскольку там сейчас недоступны покупки приложений с помощью российских карт, — сказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Такая функциональность поможет увеличить количество приложений и разработчиков в RuStore, поскольку она упрощает взаимодействие с пользователями , полагает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управлению расходами «Ракета» Дарья Зарубицкая.

До последнего времени те разработчики, которые размещались на RuStore и хотели монетизировать свои приложения, вынуждены были действовать по сложной схеме. С RuStore такие продукты пользователи скачивали бесплатно, но в самом приложении были «зашиты» способы его оплаты через сторонние сервисы.

— Теперь в приложения не нужно будет интегрировать поддержку трансакций через платежные сервисы. Все такие покупки будут проводиться через магазин. Это позволит разработчикам тратить меньше ресурсов и времени на поддержку избыточной функциональности и упростит выпуск приложений, — рассказала специалист.

В то же время менеджер по маркетинговым коммуникациям агентства Appbooster (занимается продвижением приложений. — «Известия») Евгений Плотников обратил внимание на то, что нужно разделять понятия платных приложений и приложений, которые монетизируются за счет внутренних цифровых покупок.

Денежное удовольствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если говорить о платных приложениях, то есть тех, которые пользователи оплачивают перед установкой, то спрос на них очень низкий. До установки мобильного приложения платить мало кто готов, — подчеркнул эксперт.

Практика показывает, что гораздо более интересные бизнес-модели можно строить на покупках внутри мобильных приложений: например, на подписках, когда у пользователя каждый месяц списывается определенная сумма денег. Приложение с внутренней монетизацией зарабатывает потенциально гораздо больше денег, чем просто платное приложение, отметил Евгений Плотников.

Сервис RuStore был запущен в мае 2022 года. По данным исследования Cross Web Mediascope, уже в ноябре 2022 года ежемесячная аудитория маркетплейса составила 7 млн пользователей. На площадке представлены около 3 тыс. компаний-разработчиков и около 4 тыс. приложений.