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Родные сторы: российские магазины приложений скачали 1,5 млн раз

Возможна ли их предустановка на гаджеты, ввезенные по параллельному импорту, и как эти площадки будут развиваться дальше
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские магазины приложений RuStore и NashStore суммарно скачали 1,5 млн раз, следует из данных VK и АНО «Цифровые платформы», с которыми ознакомились «Известия». Эксперты называют создание отечественных маркетплейсов программ правильным шагом: у пользователей есть альтернатива и возможность скачивать нужные приложения в условиях любых ограничений. При этом государству, вероятно, придется проявить гибкость в продвижении новых площадок, указали специалисты. Поскольку с предустановкой сторов на ввезенные по параллельному импорту гаджеты могут возникнуть сложности, логичнее скорее популяризировать их через информационные ресурсы, не исключили эксперты. При этом они подчеркнули, что с качеством программ в российских магазинах всё в порядке, более того — зачастую в них новые версии приложений появляются раньше, чем в Google Play.

Загрузка началась

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Российские магазины приложений, запущенные в мае, пользуются спросом у пользователей, хотя сейчас их можно установить только на смартфоны с операционной системой Android. В частности, RuStore, который разработан VK при поддержке Минцифры, на свои смартфоны установили 500 тыс. человек. По данным на 12 июля, общее количество программ в этом маркетплейсе — 1068. Число установок всех приложений составляет более 1 млн, рассказали «Известиям» в пресс-службе VK.

— В топ-5 категорий по скачиваниям входят финансовые приложения — их загружают 50% пользователей магазина. На втором месте находятся инструменты (полезные приложения для жизни и работы) — 10%, замыкают тройку развлечения (9%). В пятерку также входят приложения для покупок (6%) и игры (5%), — отметили в пресс-службе VK.

Второй магазин — NashStore, который делает АНО «Цифровые платформы», загрузили более 1 млн человек, совершившие 3,5 млн загрузок, рассказал «Известиям» директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Однако это данные за середину июня, более новые сведения разработчики магазина предоставить отказались.

Родные сторы
ноутбук
Фото: vk.com/nashstorerussia

Среди российских магазинов приложений наиболее перспективен RuStore — как и по количеству инвестиций в него со стороны корпорации VK, так и функционально, считает главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

На сегодня в RuStore немного шире выбор приложений в сравнении с конкурентом, и он пока единственный, который способен обновлять уже установленные из Google Play программы на актуальные версии, — пояснил эксперт «Известиям».

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В NashStore, вероятно, из-за разницы в цифровых подписях приходится полностью удалять такие приложения, а потом ставить их из каталога c нуля. При этом с качеством программ в российских магазинах всё в порядке, более того — зачастую в них новые версии приложений появляются раньше, чем в Google Play, добавил Евгений Харитонов.

— Это может быть результатом лояльности российских разработчиков, или в Google Play более долгая модерация обновлений, — объяснил эксперт.

Качество против количества

Если проанализировать количество доступных популярных приложений в RuStore и NashStore, то в первом маркетплейсе россиянам будет доступно 14 из 20 самых популярных приложений для платформы Android («Госулслуги», Ozon, Wildberries, Avito, Koshelek), а в NashStore — всего одно из 20, привел данные источник «Известий» на рынке.

Сегодня именно RuStore продвигается Минцифры, за счет этого все компании ориентируются на него. В этой гонке невозможно одинаково поддерживать все имеющиеся магазины приложений, — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Родные сторы
телефон
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По его мнению, количество программ всё равно пока еще не так велико, если сравнивать отечественные магазины с их зарубежными аналогами — например, Google Play, Samsung Galaxy Apps или Huawei App Gallery. Это связано с тем, что часть разработчиков пока не готовы работать с российским рынком.

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Предустановочные проблемы

Закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений уже принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации, напомнили в пресс-службе Минцифры. Однако в условиях параллельного импорта это может быть затруднительно, допустили эксперты.

iOS — закрытая операционная система. Сегодня, когда компания Apple фактически приостановила продажи и отстранилась от решения всех вопросов, сделать предустановку обязательной на ее гаджетах будет невозможно, — сказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Источник «Известий» в одной из компаний, которая занимается продажей смартфонов, полагает, что в нынешних условиях было бы разумно продвигать российские магазины приложений среди граждан.

Родные сторы
телефон
Фото: vk.com/nashstorerussia

— При этом создание отечественных маркетплейсов программ — это правильный шаг. Таким образом у пользователей будет альтернатива и возможность скачивать нужные приложения в условиях любых санкций, — резюмировал собеседник «Известий».

Поскольку RuStore поддерживается Минцифры, было бы правильно сосредоточиться именно на его разработке и популяризации, а не делать два и более конкурирующих между собой продукта, добавил Никита Горяинов. По его мнению, проект с участием государства в этой области будет успешнее, чем частный.

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