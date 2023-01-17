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Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Мероприятия по наращиванию состава Вооруженных сил РФ должны быть синхронизированы со сроками поставок вооружения и техники. На это 17 января обратил внимание глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны в рамках работы в объединенной группировке войск в зоне специальной военной операции (СВО) провел совещание об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.

«Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ (государственному оборонному заказу) вооружения, военной и специальной техники и материальных средств», — сообщили в ведомстве по итогам совещания руководства Минобороны.

Также Шойгу добавил, что вместе с поступлением военных и техники должна возводиться и инфраструктура для размещения войск, а также осуществляться их обеспечение соответствующими ресурсами.

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Уточняется, что предстоит сформировать новый армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Кроме того, предполагается переформировать семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии.

Ранее во вторник стало известно, что министр обороны провел инспекцию на командном пункте группировки «Восток» и поблагодарил участников специальной военной операции за героизм и мужество. Также министр в ходе инспекции в зоне СВО вручил награды военнослужащим.

До этого, 10 января, Шойгу заявлял о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня. Министр также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи.

Ранее, 21 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что на тот момент подготовку проходили 150 тыс. мобилизованных, что является достаточным резервом для ведения СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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