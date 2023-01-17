В России стал доступен минивэн Honda Odyssey

В России начались продажи новых минивэнов Honda Odyssey 2022 года выпуска. Цена на автомобиль доходит до 5,5 млн рублей, сообщило 17 января издание «Российская газета».

Honda Odyssey предлагают под заказ. Издание считает, что, судя по тому, что речь идет о версии 2022 года, россиянам предлагают рестайлинговые Honda Odyssey.

В США эта модель продается с бензиновым атмосферным мотором V6 мощностью 284 л.с., который работает с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Помимо стандартного пакета безопасности Honda Sensing автомобили оснащены адаптивным круиз-контролем, двойными шумоизолирующими стеклами, потолочным монитором и беспроводной зарядкой для смартфона. Передние сиденья с поясничным подпором, в спинках сидений второго ряда есть карманы. В микроавтобусе есть система напоминания о наличии пассажиров в машине (при выходе из нее) и камера CabinWatch, которая снимает заднюю часть салона и выводит изображения прямо на экран мультимедийной системы.

29 декабря японский автоконцерн Honda сообщил, что отзовет более 200 тыс. гибридных автомобилей китайской сборки из-за проблем с датчиками тормозной системы. Отзывная кампания затронет 95 тыс. автомобилей, выпущенных совместным предприятием Honda и Guangzhou Automobile Group Co., произведенных с октября 2018-го по сентябрь 2020 года, а также порядка 106 тыс. авто, выпущенных на совместном предприятии Honda Dongfeng с августа 2018-го по август 2020 года. Проблема выявлена в датчике педали тормоза авто.