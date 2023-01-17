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Юрист рассказала о новом способе узнать данные прописанных жильцов

Юрист Кудерко: собственникам стало проще узнать данные о прописанных жильцах с 1 января
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Вступившие в силу с 1 января поправки в федеральный закон о праве граждан на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах России упростили получение информации о прописанных в квартире. Об этом во вторник, 17 января, рассказала юрист Елена Кудерко.

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«Поправки в закон снимают иммунитет персональных данных о прописанных жильцах квартиры для собственника этой квартиры», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Юрист подчеркнула актуальность изменений особенно для тех, кто получил жилую площадь по наследству или договору дарения, а также приобрел собственность с торгов.

Теперь данные о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, дате регистрации, гражданстве, сроках регистрации по месту жительства будут предоставляться бесплатно.

Между тем Кудерко отметила, что в случае, если нежеланные жильцы добровольно не снимаются с регистрационного учета, их выселение возможно только в судебном порядке.

Ранее, 2 ноября, адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, что в ряде случаев собственников квартир могут выселить на законных основаниях. Жилья могут лишить из-за очень крупных долгов по кредитам, алиментам или коммунальным услугам.

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