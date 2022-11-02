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Юрист предупредила россиян о причинах выселения из квартир

Адвокат Рыжкова: жилья могут лишить из-за очень крупных долгов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Собственников квартир могут выселить на законных основаниях в ряде случаев. Об этом в среду, 2 ноября, заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова в беседе с изданием «Прайм».

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Жилья могут лишить из-за очень крупных долгов по кредитам, алиментам или коммунальным услугам. При этом в первую очередь взысканию будут подлежать денежные средства. Но если должник не обладает необходимой суммой, у него могут конфисковать имущество, в том числе квартиру.

Кредиторы в таком случае могут претендовать на долю в квартире, принадлежащую должнику. Если же, например, доли супругов в общем имуществе не выделены, то кредиторы могут обратиться в суд с просьбой исправить это для более точных взысканий.

«Однако на практике маловероятно продать половину квартиры. Но если задолженность не является личной, например это не алименты, а кредит, и возникла она в период брака, то взыскание может быть обращено и на долю супруга», — уточнила юрист.

Рыжкова подчеркнула, что все применяемые меры должны соответствовать требованиям исполнительного документа, а именно статьи 4 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Ранее в этот день «Известия» узнали, что россиянам стало сложнее получить ипотеку с минимальным взносом. Как пояснила «Известиям» пресс-служба ЦБ, снижение доли ипотеки, по которой менее чем за квартал до получения был взят потребительский кредит, во многом объясняется удорожанием последнего вида займов.

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