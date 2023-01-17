МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи

Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«На прошедшей неделе из-за высокой степени лавинной опасности закрывались трассы для спуска на горнолыжных курортах Сочи «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». На текущей неделе сход снежных лавин в этом муниципальном образовании прогнозируется на высотах свыше 1,5 тыс. м», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Сход снежных лавин ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 тыс. м, уточнили в институте.

Ранее, 7 января, в пресс-службе курорта «Красная Поляна» сообщили, что сотрудника противолавинной службы засыпало снегом во время осмотра трасс в горах Сочи. В тот же день курорт принял решение о закрытии всех трасс на фоне высокого риска схода лавин.