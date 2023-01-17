Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России

Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства, сформированного движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), создание благоприятных условий для афганского экспорта и увеличение импорта из России. Об этом 17 января заявили в посольстве РФ.

«В ходе визита с афганскими партнерами обсуждено развитие торгово-экономических связей, включая увеличение импорта из России и создание благоприятных условий для афганского экспорта в Российскую Федерацию», — заявил представитель дипмиссии «РИА Новости».

Отмечается, что визит Кабулова в Афганистан состоялся с 11 по 13 января.

Ранее, 12 января, глава МИДа во временном правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан», Амир Хан Моттаки на встрече со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым попросил Москву проработать пути развития торговли между странами.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана и координировать свою работу в данном направлении. Глава государства подчеркнул, что западные спецслужбы из США и Великобритании поощряют противостоящие «Талибану» формирования в Афганистане. Но даже в этих условиях Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, которые находятся у власти в стране.