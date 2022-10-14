Путин отметил необходимость работать с действующими властями Афганистана

Странам Азии необходимо работать с действующими властями Афганистана и координировать свою работу в данном направлении. Как заявил 14 октября президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия – Центральная Азия». Россия со своей стороны готова поддерживать тесный контакт со своими партнерами по этому вопросу, указал президент.

Глава государства подчеркнул, что западные спецслужбы из США и Великобритании поощряют противостоящие «Талибану» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) формирования в Афганистане. Но даже в этих условиях Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, которые находятся у власти в стране.

«Западные спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов», — сказал Путин.

Президент указал, что в интересах правительств азиатских стран не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.

Ранее, 23 сентября, президент США Джо Байден подписал меморандум о том, что Афганистан больше не относится к числу основных союзников США вне блока НАТО. О намерении лишить Афганистан статуса союзника президент США заявлял еще в июле. Байден объяснил свою позицию, сославшись на закон об иностранной помощи 1961 года.

15 сентября российское посольство в Вашингтоне раскритиковало решение властей США перечислить $3,5 млрд из средств Центробанка Афганистана в некий афганский фонд, так как это решение противоречит нормам международного права. В посольстве подчеркнули, что народ Афганистана имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему средствами, без вмешательства иностранных «контроллеров».

В начале августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщал, что США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если это будет необходимо.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, спешно вывели войска оттуда в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны. Президент Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».