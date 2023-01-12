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Афганистан попросил РФ проработать пути развития двухсторонней торговли

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sanullah Seiam
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Глава МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Амир Хан Моттаки на встрече со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым попросил Москву проработать пути развития торговли между странами. О встрече рассказал 12 января заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства талибов Хафиз Зия Ахмад.

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«В начале встречи Моттаки подробно рассказал о двусторонних отношениях между Афганистаном и Россией, региональных проблемах, экономическом сотрудничестве и последних событиях в Афганистане», — написал Ахмад в Twitter.

Он отметил, что во время переговоров Мотакки обсудил с Кабуловым коммерческие операции между двумя странами и выразил заинтересованность в расширении дипломатического присутствия в РФ.

В середине октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана и координировать свою работу в данном направлении. Глава государства подчеркнул, что западные спецслужбы из США и Великобритании поощряют противостоящие «Талибану» формирования в Афганистане. Но даже в этих условиях Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, которые находятся у власти в стране.

Президент указал, что в интересах правительств азиатских стран не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.

До этого, 8 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и Моттаки в ходе телефонного разговора договорились усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Ситуация в Афганистане стала нестабильной после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, спешно вывели войска оттуда в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны. Президент Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

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