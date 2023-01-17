«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев 17 января рассказал, что новая крупнокалиберная снайперская винтовка, которую разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы», будет адаптироваться под любого стрелка и боевую экипировку.

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что она будет разработана под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 мм. Предполагается использование новых конструктивных решений и современных материалов.

Ранее, 4 января, в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Также в госкорпорации заявили о наращивании предприятиями темпов производства вооружений и спецтехники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.