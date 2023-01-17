Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок
Армия
Бойцы ВС РФ ликвидировали танки и припасы ВСУ ударами из «Гиацинтов»
Мир
The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Происшествия
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Армия
«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку
Армия
Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области

«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку

В «Ростехе» заявили, что новая снайперская винтовка будет адаптироваться под стрелка
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев 17 января рассказал, что новая крупнокалиберная снайперская винтовка, которую разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы», будет адаптироваться под любого стрелка и боевую экипировку.

Отдел боевой техники: как СВО изменила мировой рынок вооружений
И почему санкции оказали на российский экспорт разноплановый эффект

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что она будет разработана под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 мм. Предполагается использование новых конструктивных решений и современных материалов.

Ранее, 4 января, в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Также в госкорпорации заявили о наращивании предприятиями темпов производства вооружений и спецтехники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023