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«Ростех» анонсировал производство систем нового поколения для борьбы с дронами

«Ростех»: Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство систем нового поколения для борьбы с БПЛА
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам, сообщили журналистам 4 января в пресс-службе «Ростеха».

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Отмечается, что средства РЭБ будут как авиационные, так и наземные.

«В течение 1–2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА», — говорится в сообщении.

Также в госкорпорации подчеркнули, что их предприятия наращивают темпы производства вооружений и спецтехники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.

«Ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1». Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М», — заявили в «Ростехе».

Кроме того, выпускаются артиллерийские установки, самоходные минометы, тяжелые огнеметные системы.

В начале сентября сообщалось, что для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» разрабатывают ракеты с БПЛА радиоэлектронной борьбы внутри.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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