Интервьюер Лоллобриджиды рассказал о ее особой энергетике

Кинокритик Андрей Дементьев поделился воспоминаниями об актрисе Джине Лоллобриджиде, с которой был лично знаком и брал у нее интервью.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 16 января, Дементьев назвал смерть Джины Лоллобриджиды большой потерей для мирового кинематографа.

По его словам, она была невероятной актрисой.

«Джина Лоллобриджида — это колоссальная потеря для кино. Фильм «Фанфан-Тюльпан» — это было событие. Они составили с Жераром Филипом невероятную пару по красоте, по химии. Она была настолько прекрасна!» — отметил критик.

Дементьев рассказал, что у Лоллобриджиды «были связи с советским кино, с братьями Михалковыми», а «Никита и Андрон Кончаловский даже собирались жениться на ней». Он отметил, что актриса приезжала на столичные кинофестивали и участвовала в «кинотусовках».

«Был восхищен ее красотой и энергетикой. Она была талантлива во многих отношениях — была скульптором, фотографом великолепным. Была удивительно интересным человеком, прожила жизнь, как она хотела», — рассказал критик.

Дементьев отметил, что и в кино, и в жизни актриса была прекрасна. Он выразил уверенность в том, что фильмы с участием Лоллобриджиды вошли в золотой фонд кинематографа, «это десятки прекрасных, замечательных ролей, которые всегда будут доставлять удовольствие».

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась ранее, 16 января, на 96-м году жизни. Похороны состоятся в четверг, 19 января. Прощание будет проходить в среду и четверг в зале Протомотека в мэрии Рима. Отпевание состоится в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто.

Известность ей принесли роли в таких кинокартинах, как «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской богоматери», пишет «Федеральное агентство новостей». Лоллобриджида является символом итальянского кино.

Итальянка начала свою творческую карьеру как уличная художница, параллельно брала уроки оперного вокала и занималась в театральном училище, пишет RT. Мировую славу и всенародную любовь в 1952 году актрисе принес фильм «Фанфан-Тюльпан», в котором она снялась вместе с французским актером Жераром Филипом.

Всего она снялась более чем в 60 картинах и считается одной из самых успешных представителей профессии в своем поколении, отмечает телеканал «360».

В 2018 году итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы, сообщает НСН.