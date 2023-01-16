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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

La Repubblica: в возрасте 95 лет скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, газета La Repubblica.

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«Умерла Джина Лоллобриджида, великая актриса итальянского кино. Она родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет», — сообщает издание.

Причина смерти и дата похорон не приводятся.

Ранее, осенью прошлого года, итальянские СМИ сообщали, что Лоллобриджида попала в больницу Рима со смещенным переломом бедренной кости, получив травму после падения. Но у врачей состояние актрисы особых опасений не вызывало.

Лоллобриджида начала сниматься в кино в эпизодических ролях. Первыми ее фильмами стали «Черный орел», «Любовный напиток», «Без ума от оперы», «Молодой Карузо». В 1947 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Италия» и заняла третье место. Однако мировую популярность ей принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956). Около 30 лет назад актриса завершила кинокарьеру.

Помимо съемок в кино Лоллобриджида вела обширную общественную деятельность. В октябре 1996 года она стала почетным академиком древней Академии художеств во Флоренции. В 1999 году ее назначили Послом доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН). В том же году она выдвигалась на выборах в Европарламент, но набрала всего 10 тыс. голосов и не прошла в законодательный орган.

В феврале 2018 года на «Аллее славы» Голливуда в Лос-Анджелесе открыли именную звезду итальянской актрисы.

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