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Похороны актрисы Джины Лоллобриджиды пройдут в Италии 19 января

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Marco Provvisionato
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Похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся в четверг, 19 января. Об этом сообщило 16 января агентство Ansa.

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Прощание будет проходить в среду и четверг в зале Протомотека в мэрии Рима. Отпевание состоится в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто.

О смерти актрисы 16 января сообщила газета La Repubblica. Лоллобриджиде было 95 лет.

Осенью 2022 года итальянские СМИ сообщали, что Лоллобриджида попала в больницу Рима со смещенным переломом бедренной кости, получив травму после падения. Однако на тот момент у врачей состояние актрисы особых опасений не вызывало.

Лоллобриджида начала сниматься в кино в эпизодических ролях. Первыми ее фильмами стали «Черный орел», «Любовный напиток», «Без ума от оперы», «Молодой Карузо». В 1947 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Италия» и заняла третье место. Мировую популярность ей принесли роли в фильмах «Фанфан-тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956). Около 30 лет назад актриса завершила кинокарьеру.

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