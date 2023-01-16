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Самая красивая женщина в мире: умерла Джина Лоллобриджида

Итальянская кинозвезда скончалась на 96-м году жизни
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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Corbis/John Springer Collection

Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Какой ее запомнят зрители — в фотогалерее «Известий»

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Les Films Ariane
В фильме «Фанфан-тюльпан», 1952 год
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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Paris Film Productions

Эсмеральда в картине Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери», 1956 год

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Global Look Press/Russian Look/Mikhail Svischev

На II Московском международном кинофестивале в 1961 году

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/United Archives/FilmPublicityArchive

Дебют в Голливуде — роль юной воздушной гимнастки Лолы в мелодраме о жизни парижских цирковых актеров «Трапеция»

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов

В Москве с недавно вернувшимся из космоса Юрием Гагариным

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/ullstein bild

С Фрэнком Синатрой в фильме Джона Стёрджеса «Никогда не было так мало», 1959 год

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/United Archives/FilmPublicityArchive

В кинодраме режиссера Кинга Видора «Соломон и царица Савская», 1959 год

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Ron Galella Collection/Ron Galella

С братом и сестрой в одном из ресторанов Нью-Йорка в 1984 году

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Central Press

В 1974 году на пресс-конференции в Лондоне, посвященной выпуску ее альбома фотографий «Моя Италия»

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Ron Galella Collection/Ron Galella

С Присциллой Пресли и ее бойфрендом Майком Эдвардсом на премьере мюзикла Sugar Babies в театре Pantages в Голливуде, 31 января 1984 года

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Ron Galella Collection/Ron Galella

На балу в легендарном нью-йоркском отеле «Вальдорф-Астория» в мае 1970-го

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Santosh BASAK

С матерью Терезой в Калькутте, 24 февраля 1990 года

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Выставка скульптур Джины Лоллобриджиды в парижском отеле Gina Lollobridgida Sculpture Exhibition at the Hotel de la Monnaie de Paris
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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/WireImage/Tommaso Boddi

Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида в 2018-м была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Christian Alminana

С режиссерами Джоном Лэндисом и Клодом Лелушем в Монте-Карло в ноябре 2010-го

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli

На церемонии вручения национальных премий в 2019-м в Античном театре на Сицилии

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Elisabetta A. Villa

Лоллобриджида получает премию I Sassi D'Oro перед спецпоказом фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в итальянской Матере в 2021 году

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Умерла Джина Лоллобриджида
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli

В Риме на праздновании 95-летия, 11 июля 2022 года

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