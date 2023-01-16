Самая красивая женщина в мире: умерла Джина Лоллобриджида
Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Какой ее запомнят зрители — в фотогалерее «Известий»
Эсмеральда в картине Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери», 1956 год
На II Московском международном кинофестивале в 1961 году
Дебют в Голливуде — роль юной воздушной гимнастки Лолы в мелодраме о жизни парижских цирковых актеров «Трапеция»
В Москве с недавно вернувшимся из космоса Юрием Гагариным
С Фрэнком Синатрой в фильме Джона Стёрджеса «Никогда не было так мало», 1959 год
В кинодраме режиссера Кинга Видора «Соломон и царица Савская», 1959 год
С братом и сестрой в одном из ресторанов Нью-Йорка в 1984 году
В 1974 году на пресс-конференции в Лондоне, посвященной выпуску ее альбома фотографий «Моя Италия»
С Присциллой Пресли и ее бойфрендом Майком Эдвардсом на премьере мюзикла Sugar Babies в театре Pantages в Голливуде, 31 января 1984 года
На балу в легендарном нью-йоркском отеле «Вальдорф-Астория» в мае 1970-го
С матерью Терезой в Калькутте, 24 февраля 1990 года
Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида в 2018-м была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде
С режиссерами Джоном Лэндисом и Клодом Лелушем в Монте-Карло в ноябре 2010-го
На церемонии вручения национальных премий в 2019-м в Античном театре на Сицилии
Лоллобриджида получает премию I Sassi D'Oro перед спецпоказом фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в итальянской Матере в 2021 году
В Риме на праздновании 95-летия, 11 июля 2022 года