Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США

Системы Налоговой службы США взломали хакеры из России и Белоруссии. Об этом 16 января заявил Killmilk, глава группировки Killnet, в беседе с «Лента.ру».

По его словам, в операции хакерам из РФ помогали сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY, созданного на базе форума Infinity.

«Доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешел по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете», — рассказал Killmilk.

Он отметил, что в распоряжении хакеров оказалось 198 млн строк из базы данных Налоговой службы США, включая персональные данные, таких как логины и пароли пользователей.

Ранее, 15 декабря, хакеры Killnet перехватили трафик более 10 тыс. сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Отмечается, что у них оказался доступ к аккаунтам сотрудников в соцсетях и сайтов для взрослых. По их словам, пароли подходят к сетевой инфраструктуре Пентагона.