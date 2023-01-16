Россия поставила по «Силе Сибири» в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа
Россия по итогам 2022 года поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Об этом 16 января заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.
«Увеличены были поставки <...> в Китайскую Народную Республику, объем <...> составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа», — сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В 2021 году «Газпром» поставил в КНР по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа
В декабре 2022 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин готов к укреплению сотрудничества с Москвой в энергосфере и не позволит никому вмешиваться в эту область.
За месяц до этого Новак сообщил, что Россия и КНР переходят на расчеты за поставки энергоресурсов в национальных валютах.