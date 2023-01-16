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Мэра Свирска заподозрили в хищении 1,5 млн рублей из бюджета

Мэра Свирска Орноева заподозрили в хищении 1,5 млн рублей, выделенных на покупку арт-объекта «Поющее дерево»
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Фото: Администрация Свирска
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Мэр города Свирск в Иркутской области Владимир Орноев подозревается в краже полутора миллионов рублей из бюджета, которые были выделены на покупку арт-объекта «Поющее дерево». Об этом сообщает в понедельник, 16 января, источник «Известий».

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По данным собеседника издания, инсталляцию стоимостью в миллион рублей установили ко дню города в 2020 году в парке «Свирская ривьера». Согласно контракту, подрядчик должен был приобрести и оплатить установку арт-объекта. Однако оплата была произведена еще до заключения контракта со счета благотворительного фонда.

Спустя некоторое время «Поющее дерево» начало вновь фигурировать в сметах. По документам, его закупили при благоустройстве сквера и оплатили за государственный счет.

Следствие установило, что исполнителем работ выступило ООО «Сибирский бульвар», которое принадлежит депутату иркутской городской думы Георгию Ни. Помимо него в подписании бумаг также участвовал директор муниципального учреждения «Департамент единого заказчика» Валерий Быков.

Все трое задержаны, по местам жительства и работы фигурантов уже проведены обыски. В ходе следственных мероприятий были изъяты документы и компьютерная техника, которые могут послужить вещественными доказательствами в суде.

По факту хищения бюджетных средств возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

Ранее в этом месяце сообщалось, что на Ставрополье осудили поставщика удобрений за мошенничество. Как отмечалось, директор предприятия заключил пять договоров с другой фирмой на поставку удобрений. Получив деньги, поставщик своих обязательств в полном объеме не выполнил. Размер ущерба от его действий составил более 160 млн рублей.

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