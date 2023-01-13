Поставщика удобрений на Ставрополье осудили за мошенничество на 160 млн рублей
Нефтекумский районный суд Ставропольского края вынес приговор по делу о мошенничестве на 160 млн рублей. Фигурантом по нему проходил директор фирмы, занимавшейся поставкой удобрений, сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что с июля 2017 года по июнь 2018-го директор предприятия заключил с другой фирмой пять договоров на поставку удобрений и внесение их в почву. Получив деньги, поставщик своих обязательств в полном объеме не выполнил.
Размер ущерба составил более 160 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), пишет NewsTracker.
Суд признал директора организации виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании ущерба.
Также отмечается, что злоумышленник действовал в составе группы лиц. В отношении соучастников преступления расследование еще продолжается.