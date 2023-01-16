В России появился премиальный кроссовер на электротяге Lotus Eletre

Отечественные автодилеры приступили к поставкам в Россию электрокросовера Lotus Eletre, который производится на заводе марки в Китае. Цена на престижный электрокар в РФ составляет от 12,7 (комплектации S+) до 15,8 млн рублей (топовая версия R+), сообщило 16 января издание «Газета.Ru».

Полноприводная модель Lotus Eletre оснащается силовой установкой мощностью 918 л.с. У машины литий-ионная тяговая батарея емкостью 112 кВт/ч. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет около 600 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,95 с, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.

Eletre является первой модель Lotus с пятидверным кузовом. По размерам автомобиль близок с кроссовером Lamborghini Urus. Длина Lotus на электротяге составляет 5103 мм, колесная база — 3019 мм.

В стандартную комплектацию Eletre входит беспроводное зарядное устройство для смартфона, регулировка передних сидений по 12 параметрам. Престижная машина оснащена четырехзонным климат-контролем, медиасистемой с 15 динамиками и камерами заднего вида вместо боковых зеркал.

13 января Tesla понизила цены на свои наиболее продаваемые электрокары в США. Скидки на Model 3 и Model Y составили от 6 до 20%. Для покупателей марки в Америке новая цена на Model Y с увеличенным запасом хода с учетом правительственной субсидии (американский федеральный налоговый кредит в размере $7500 для электромобилей) будет на 31% ниже первоначальной цены. В Германии Tesla снизила цены на седан Model 3 и кроссовер Model Y от 1 до 17% в зависимости от конфигурации авто.