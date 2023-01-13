Tesla снизила цены на свои электрокары в США

Производитель электрокаров Tesla понизил цены на свои наиболее продаваемые автомобили в США. Скидки на Model 3 и Model Y составили от 6 до 20%, сообщило 13 января агентство «Прайм».

Для покупателей марки в США новая цена на Model Y с увеличенным запасом хода с учетом правительственной субсидии (американский федеральный налоговый кредит в размере $7500 для электромобилей) будет на 31% ниже первоначальной цены.

В Германии один из известных производителей снизил цены на седан Model 3 и кроссовер Model Y от 1 до 17% в зависимости от конфигурации авто. В сочетании со снижением цен в Китае и на других азиатских рынках этот шаг означает, что на главных рынках Tesla отказалась от прежней стратегии, которую проводила большую часть 2022 года, когда спрос был высоким, а средние цены на ее электромобили двигались вверх.

30 декабря стало известно, что электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе в ноябре 2022 года. В последний месяц осени прошлого года Tesla сумела продать на европейском рынке 19 144 кроссовера Model Y. Это на 260% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Tesla Model Y удалось обогнать по продажам такие европейских бестселлеры рынка, как Dacia Sandero и Toyota Yaris.