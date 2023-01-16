Инфекционист назвал симптомы смешанного заражения гриппом и коронавирусом

Смешанное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться такими симптомами, как высокая температура, поражение дыхательных путей и признаки интоксикации. Об этом «Известиям» 16 января рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро–Сибирь» Андрей Поздняков.

Как отметил специалист, у COVID-19 сейчас нет специфичной симптоматики — болезнь протекает как типичная респираторная инфекция.

«Очень вероятно, что если человек заболевает одновременно и тем и тем, то превалировать будет симптоматика гриппа, то есть высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей в той или иной степени — в «лучшем» случае трахеобронхит или пневмония. Симптомы ковида при этом отойдут на второй план и вряд ли с точки зрения клинических симптомов будут очевидны», — пояснил Поздняков.

По его словам, выявить наличие сразу двух инфекций можно только с помощью тестирования: антигенных тестов или ПЦР. Есть также препараты, которые эффективны и в отношении коронавируса, и в отношении гриппа — это «Фавипиравир» и «Монлупиравир».

Накануне директор по производству лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева предупредила, что в России на смену свиному гриппу приходит грипп B, всплеск заболеваемости которым можно прогнозировать на начало февраля. При этом, по словам врача, протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело.

10 января в Роспотребнадзоре сообщили о снижении показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на 52% за последнюю неделю. В то же время в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация остается непростой.