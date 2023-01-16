В посольстве РФ сообщили о процедуре опознания погибших в авиакатастрофе в Непале

В Непале началась процедура опознания погибших в крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились четверо россиян. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в республике.

«В Непале началась процедура опознания тел погибших. Посольство не принимает непосредственного участия в опознании, но внимательно следит за ходом его проведения и результатами», — сказал пресс-секретарь дипмиссии Александр Ивашев.

В посольстве подчеркнули, что находятся в контакте с семьями жертв авиакатастрофы. Сейчас прорабатываются возможные варианты вывоза тел соотечественников на родину.

Ранее в этот день сообщалось, что опознано тело одной из погибших россиянок. Ее опознал знакомый, встречавший женщину в аэропорту в Непале. Также среди пассажиров разбившегося самолета находилась семья из Ростова-на-Дону.

Лайнер разбился накануне, 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Как сообщал представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

В тот же день премьер Непала созвал экстренное заседание правительства. В понедельник, 16 января, в стране объявлен траур по погибшим. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе Непада Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета.