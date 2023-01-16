В Госдуме оценили новость о подготовке украинских военных в странах НАТО

Подготовка военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах НАТО не изменит ситуацию в рамках специальной операции. Об этом 16 января заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев.

Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью The Washington Post заявил, что Пентагон изменит цели обучения новобранцев украинской армии в Европе. По его словам, речь идет об усложнении курса обучения, а также внедрении в процесс элементов общевойскового боя.

Канаев подчеркнул, что настрой стран НАТО на ведение «прокси-войны руками Украины против РФ до последнего украинца» сохраняется.

«Одна из стратегий — подготовка военных на своей территории. Почему на своей территории? Очевидно, потому что военные базы находятся вне досягаемости средств поражения РФ. Мы системно наносим удары по таким полигонам на Украине, это абсолютно в логике действий спецоперации», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом он отметил, что такая подготовка не изменит ситуацию в рамках специальной военной операции.

«Продлить военные действия, привести к дополнительным жертвам — это возможно, но кардинально изменить ситуацию не получится. <…> Подобные меры подготовки не помогут. Более того, захваченные и сдавшиеся в плен бойцы ВСУ подтверждают, что подготовка не является чем-то сверхъестественным. По большому счету, это минимальные тренинги, которые ранее велись на территории Украины», — заключил он.

Также в воскресенье, 15 января, генерал Марк Милли заявил, что военные США начали подготовку украинских боевиков на территории Германии. Сообщалось, что в зону боевых действий планируется вернуть батальон численностью около 500 военнослужащих в ближайшие 5–8 недель.

Общевойсковая подготовка, которую начали проводить американские военные на территории Германии, направлена ​​на оттачивание навыков украинских сил. В процессе обучения они должны узнать, как лучше перемещать и координировать свои подразделения размером с роту и батальон в бою, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

В сентябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ готова к любым сценариям и предостерегает Запад от опасного вмешательства в ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Запад своими действиями на Украине поставил континент и весь мир на грань событий с непредсказуемым результатом для всего человечества.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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