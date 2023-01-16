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Синоптик спрогнозировал по-весеннему теплую погоду в Москве

Синоптик Шувалов: на Крещение в Москве ожидается по-весеннему теплая погода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Слякотная и теплая погода ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в понедельник, 16 января.

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«Слякоть, дождь, плюсовая температура. На Крещение — весна. После Крещения, в выходные, приходит антициклон, меняется погода, и в воскресенье уже слабый морозец, во всяком случае не оттепель, и потом дня четыре хорошая солнечная погода», — рассказал специалист.

По его словам, в четверг и пятницу, 19 и 20 января, температура воздуха будет достигать +4 градусов.

При этом в субботу, 21 января, начнется понижение температуры. В воскресенье, 22 января, дневные температуры составят –3...–5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –7...–8 градусов.

«Так что переживаем слякотную, теплую, мерзкую погоду, а потом, в выходные, ждем солнце и небольшой морозец. К сожалению, минусом этих изменений в погоде будет гололедица, потому что сначала всё потечет, а потом замерзнет и схватится», — предупредил Шувалов.

Днем ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объяснил, что оттепель в Московском регионе на этой неделе связана с южными потоками из акватории Черного моря. Они принесут аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что на Крещение, (19 января), погода в Москве будет самой теплой за последние 15 лет.

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