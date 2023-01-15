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Синоптик предрек оттепель в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается до +4 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал оттепель и до +4 градусов в Московском регионе на следующей неделе.

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В беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 15 января, он отметил, что высота снежного покрова сократится с 27 до 23 см, также в регионе пройдут ледяные дожди.

Причиной оттепели специалист назвал южные потоки, которые принесут из акватории Черного моря аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

Тишковец отметил, что такие волны тепла на Крещение случаются редко. В таком оттепельном секторе, по его словам, показатели температуры бывают в среднем раз в 5–6 лет, пишет REGNUM.

По прогнозу специалиста, 16 и 17 января температура воздуха останется отрицательной: от 0 до –5 градусов, пройдет небольшой снег. В среду, 18 января, столбики термометров покажут до –2…–3 градусов, осадки перейдут в смешанную фазу, местами пройдет ледяной дождь, на дорогах будет скользко, пишет RT.

На Крещение в столице, по его словам, ожидается потепление до 0…–2 градусов, днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса, ожидаются кратковременные осадки, утром — с ледяными дождями.

В пятницу, 20 января, в регионе сохранится пасмурная и слякотная погода, осадки будут идти по большей части в виде дождя. В выходные ожидается небольшое похолодание, в воскресенье — небольшие морозы, пишет сайт kp.ru.

Температура воздуха из-за плотного ветра с порывами до 13 м/с будет ощущаться как слабый минус.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде на Крещение в Москве. По ее словам, Крещение в столице будет самым теплым за последние 15 лет. Она напомнила, что до этого самым теплым в Москве было Крещение в 2007 году. Тогда на улице было около +6,3 градуса, отмечает телеканал «360».

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

В Москве для проведения крещенских купаний организуют 46 площадок. Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. На площадках будут дежурить полиция, спасатели и медики, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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