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События недели в фотографиях: авиакатастрофа в Непале, взятие Соледара и триумф Спилберга

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Вооруженные силы России вечером 12 января освободили город Соледар в ДНР. По сообщению Минобороны РФ, это «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
14 января на 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
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Фото: Global Look Press/Billy Bennight
10 января в Беверли-Хиллз прошла торжественная церемония вручения Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». В категории «Лучший драматический фильм» победила картина Стивена Спилберга «Фабельманы»
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Азаров
Президент РФ Владимир Путин 13 января посетил церемонию прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
В швейцарском Давосе 16 января открылся Всемирный экономический форум, представители бизнеса из России и Китая принимать в нем участие не будут
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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2022», финал которого прошел 14 января в Новом Орлеане, стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Корону победительницы ей вручила предыдущая мисс Вселенная Харнааз Санду из Индии
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Фото: REUTERS/Bijay Neupane
В Непале 15 января потерпел крушение пассажирский самолет, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду. На борту самолета находились 72 человека, в том числе четверо россиян, все пассажиры погибли
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/BHamad I Mohammed
15 января завершился ралли-рейд «Дакар-2023». В зачете внедорожников победил катарец Нассер Аль-Аттия, в классе мотоциклов — аргентинец Кевин Бенавидес, в классе грузовиков — голландец Янус ван Кастерен
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
10 января увидела свет скандальная автобиографическая книга британского принца Гарри «Запасной»
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Фото: REUTERS/David Swanson
В результате обрушившихся на Калифорнию штормов и последовавших за ними наводнений погибло не менее 18 человек. В Чатсворте удалось спасти несколько человек из двух автомобилей, упавших в образовавшуюся на дороге воронку
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Ежегодно зимой стаи скворцов пролетают над территорией Израиля во время миграции из Восточной Европы. Тысячи птиц устраивают в небе настоящее шоу, образуя в полете разные причудливые фигуры
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Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат, где шли протесты против добычи угля
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