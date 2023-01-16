В Совфеде оценили последствия от временного закрытия Босфора

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов 16 января предположил в беседе с «Известиями», что Турция может потребовать неустойку из-за севшего на мель в Босфоре сухогруза с Украины.

Ранее в этот день Босфорский пролив был временно закрыт для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины.

Сенатор отметил, что турецкие власти зарабатывают на том, что суда проходят через Босфор. Абрамов напомнил, что прошлой осенью цена за это была увеличена.

«Наверняка они попробуют выставить неустойку. Это логично, если из-за каких-то неисправностей ты наносишь вред какому-то коммерческому предприятию государства — это вполне логичная вещь. Посмотрим, как долго это судно будет там стоять», — сказал он.

Политик напомнил, что нужно следить за техническим состоянием судов, за профессионализмом экипажа.

«Все-таки перекрывать такие транспортные артерии — не совсем хорошо», — заключил он.

По словам депутата турецкого парламента Озтюрка Йылмаза, закрытие Босфора — это временное явление. Так, согласно установкам Конвенции Монтрё, вопрос будет решен через пару дней, сказал он «Известиям».

Согласно подписанному в 1936 году Соглашению Монтрё, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов доход в $40 млн увеличится до $200 млн.