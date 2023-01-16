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В Совфеде оценили последствия от временного закрытия Босфора

Сенатор Абрамов: Турция может запросить неустойку из-за севшего на мель в Босфоре сухогруза с Украины
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sha Dati
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов 16 января предположил в беседе с «Известиями», что Турция может потребовать неустойку из-за севшего на мель в Босфоре сухогруза с Украины.

Ранее в этот день Босфорский пролив был временно закрыт для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины.

Сенатор отметил, что турецкие власти зарабатывают на том, что суда проходят через Босфор. Абрамов напомнил, что прошлой осенью цена за это была увеличена.

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«Наверняка они попробуют выставить неустойку. Это логично, если из-за каких-то неисправностей ты наносишь вред какому-то коммерческому предприятию государства — это вполне логичная вещь. Посмотрим, как долго это судно будет там стоять», — сказал он.

Политик напомнил, что нужно следить за техническим состоянием судов, за профессионализмом экипажа.

«Все-таки перекрывать такие транспортные артерии — не совсем хорошо», — заключил он.

По словам депутата турецкого парламента Озтюрка Йылмаза, закрытие Босфора — это временное явление. Так, согласно установкам Конвенции Монтрё, вопрос будет решен через пару дней, сказал он «Известиям».

Согласно подписанному в 1936 году Соглашению Монтрё, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов доход в $40 млн увеличится до $200 млн.

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