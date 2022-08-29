Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 29 августа сообщила газета Sabah.

«Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Платежную систему обмена валюты, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году, упразднили», — говорится в материале.

Согласно подписанному в 1936 году Соглашению Монтрё, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн. Постановление вступит в силу 7 октября.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, однако режимы для этого у всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через указанные проливы.

В мае этого года Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.