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Девочка впала в кому после катания на прицепленном к «Жигулям» тюбинге в Хакасии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Хакасии несовершеннолетняя девочка получила сотрясение мозга и впала в кому после катания на тюбинге, закрепленном с помощью троса на автомобиле «Жигули». Как сообщили 16 января в управлении Госавтоинспекции (УГИБДД) республики, инцидент произошел 14 января в селе Куйбышево Бейского района.

Катания на тюбинге устроил 21-летний водитель, разместив на «ватрушке» двух пассажиров. Как выяснилось позже, молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2106, не имел прав. Во время поездки он не справился с управлением, в результате чего машину занесло, а находящиеся на тюбинге пассажиры столкнулись с электроопорой.

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«В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка, девочка 2006 года рождения, получила сотрясение и ушибы головного мозга. В настоящее время ребенок находится в коме. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в УГИБДД по Хакасии.

Возбуждено дело по статье «Управление транспортным средством водителей, не имеющим права управления транспортным средством». Также на водителя открыто административное дело по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля».

Ранее, 12 января, сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка, катавшегося на «ватрушке» в Нижнем Новгороде. Пострадавший получил перелом грудного отдела позвоночника. Инцидент произошел в новогодние праздники. Ребенок был госпитализирован.

5 января хирург многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Андрей Шайдуров в беседе с «Известиями» рассказал, что катание на тюбинге, или на «ватрушке», является одним из самых опасных видов зимних развлечений, следствием которого могут стать тяжелые травмы, в том числе с летальным исходом.

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