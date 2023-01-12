Ребенок пострадал при катании на тюбинге в Нижнем Новгороде

Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка, катавшегося на «ватрушке» в Нижнем Новгороде. Пострадавший получил перелом грудного отдела позвоночника.

Инцидент произошел в новогодние праздники. Ребенок был госпитализирован, отмечает ИА «НьюсНН».

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

С 31 декабря по 9 января в медицинские учреждения за экстренной помощью обратились 16 жителей Нижегородской области.

В середине декабря в Ленинградской области ребенок упал в канализационный люк, катаясь на «ватрушке». Девочке помогли выбраться спасатели.