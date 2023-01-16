Почти половина европейцев считает, что действия США против России окажут негативное влияние на экономику Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса китайской газеты Global Times, опубликованные 15 января.

«49% участников считают, что реакция США на российско-украинский конфликт окажет очень негативное или относительно негативное влияние на европейскую экономику», — говорится в материале.

При этом 33% участников считают, что США играют негативную роль в украинском кризисе, а 28% из них отметили, что их впечатление от США ухудшилось после начала конфликта. Кроме того, 26% опрошенных считают, что европейским странам «неблагоразумно» следовать за США и вводить санкции против России.

Также в материале отмечается, что в таких странах, как Греция, Венгрия, Сербия, Италия и Турция, людей, которым не нравится роль США в украинском конфликте, больше, чем тех, кто поддерживает США.

3 января активист и правозащитник Аджаму Барака заявил, что Запад может решиться на глобальную военную агрессию, если достигнет успехов на Украине. По его словам, это стало бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества, поскольку такой исход только укрепит стремление западных государств удерживать господство силовыми методами.

В этот же день профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь выразил мнение, что в мире в настоящий момент наблюдается подлинное «восстание» стран, отвергающих установленные Западом устои и порядки. Эксперт подчеркнул, что США уже не могут остановить тренд на девестернизацию, особенно на фоне ослабления влияния Вашингтона после пандемии 2020 года и конфликта на Украине.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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