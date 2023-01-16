Ученые выявили новую породу самых интеллектуальных собак

Самые умные породы собак были выявлены исследователями из Хельсинкского университета в ходе одного из крупнейших лабораторных исследований собачьего интеллекта. Их выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования более 1000 собак 13 различных пород подвергли серии когнитивных тестов. Тест smartDOG оценивал способность животного решать проблемы, стратегически думать, контролировать импульсы, читать жесты людей, копировать человеческие движения. Тест также анализировал поведение, память и логику собак.

Оказалось, что бордер-колли, которые ранее считались наиболее умными, были отодвинуты на вторую сточку рейтинга собак-интеллектуалов. Первое место досталось бельгийским малинуа (бельгийская овчарка).

С большей частью тестов успешно справились представители породы бордер-колли. Но в итоге они уступили девять баллов бельгийским малинуа.

Бельгийская овчарка — популярная порода служебных собак в сфере безопасности и охраны правопорядка. Возможно, их способность выявлять преступников и находить нужное во время обысков связана с исключительными навыками в решении задач.

Собаки этой породы показали также лучший результат в интерпретации человеческих жестов.

Ранее, 15 января, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, когда стоит начать заниматься щенком и как это правильно делать. Он отметил, что при дрессировке важно принимать во внимание характер и потребности животного.

Двумя днями ранее Голубев посоветовал хозяевам собак не заставлять питомца гулять, если он не хочет. Президент РКФ уточнил, что, если собака отказывается выходить на улицу, на то могут быть причины, не сразу очевидные владельцу.