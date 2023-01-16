В ГД назвали недопустимыми компромиссы с Западом в ущерб интересам России

Урегулирование конфликта на Украине и остановка кровопролития не входят в планы стран Запада. Об этом сообщил в воскресенье, 15 января, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. «Как раньше не будет»... Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело», — высказался дипломат.

Слуцкий также отметил, что прежних отношений между Россией и Западом налажено не будет, потому что Россия больше не пойдет на компромиссы в ущерб себе с бывшими западными партнерами.

«Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем! Призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада — та же мышеловка с «бесплатным сыром» или «печеньками» — как угодно. Всё что сейчас происходит, это ломки несостоявшегося гегемона», — заключил деятель Госдумы.

Ранее, 15 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что не стоит ожидать улучшения взаимоотношений даже после завершения конфликта на Украине. При этом генсек альянса назвал военную поддержку Украины самым быстрым путем к миру.

Ранее, 12 января, выступая на конференции в Норвегии, Столтенберг отметил, что вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, «ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено в 24 февраля. Данное решение о защите населения Донбасса было принято из-за напряженной обстановке в регионе со стороны украинских военных.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».