СК РФ пообещал проверить предоставленные Москальковой видео издевательств над пленными солдатами

Следственный комитет России (СК РФ) сообщил 15 января о проверке информации, переданной родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

«На видеозаписях, присланных им с анонимных аккаунтов, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп», — уточнили в Telegram-канале ведомства.



При подтверждении опубликованных сведений СКР примет меры к установлению причастных, их действиям будет дана правовая оценка.

Накануне, 14 января, Москалькова продемонстрировала кадры, на которых запечатлены пытки российских военных в плену у Вооруженных сил Украины. Российский омбудсмен по правам человека также обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на власти Украины, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

13 января военный врач ВС РФ Даниил Пшеничный рассказал о том, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными.

До этого, 11 января, вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики рассказали о том, как их пытали националисты водой и током. В их суставы вставляли какие-то иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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