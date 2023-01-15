Подразделения ВКС РФ прибывают в Белоруссию для совместных учений

Подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России продолжают прибывать в Белоруссию для участия в совместных учениях. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в минобороны республики.

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Совместные летно-тактические учения пройдут с 16 января по 1 февраля.

Ранее, 13 января, в пресс-службе белорусского оборонного ведомства рассказали, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность к выполнению задач, намеченных в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания.

В тот же день директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

15 января стало известно, что в Белоруссии в 2023 году пройдут три учения из четырех, которые ежегодно проводятся Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам первого заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Павла Муравейко, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где будут действовать авиационные воинские части белорусских и российских подразделений.