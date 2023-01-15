Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Мир
Подрыв взрывчатки произошел во дворе дома в Цхинвале
Мир
The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III
Мир
В Британии возмутились решением Сунака передать Киеву танки Challenger 2
Мир
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Армия
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Мир
Хантер Байден потребовал запретить своей дочери использовать его фамилию
Общество
Метро Москвы получило 48 вагонов для БКЛ в декабре 2022 года
Мир
Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Армия
Самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных украинских истребителей
Мир
Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
Мир
Три учения ОДКБ из четырех пройдут в сентябре в Белоруссии

Подразделения ВКС РФ прибывают в Белоруссию для совместных учений

Минобороны Белоруссии: подразделения ВКС РФ прибывают в республику для участия в летном учении
0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России продолжают прибывать в Белоруссию для участия в совместных учениях. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в минобороны республики.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Совместные летно-тактические учения пройдут с 16 января по 1 февраля.

Ранее, 13 января, в пресс-службе белорусского оборонного ведомства рассказали, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность к выполнению задач, намеченных в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания.

В тот же день директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

15 января стало известно, что в Белоруссии в 2023 году пройдут три учения из четырех, которые ежегодно проводятся Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам первого заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Павла Муравейко, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где будут действовать авиационные воинские части белорусских и российских подразделений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023