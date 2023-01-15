Хантер Байден потребовал запретить своей дочери использовать его фамилию

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потребовал от судьи запретить своей четырехлетней дочери использовать его фамилию. Об этом 15 января сообщает издание Independent.

Сын главы Белого дома на данный момент является участником судебного процесса по снижению размера алиментов в отношении Лунден Робертс — матери его ребенка и бывшей стриптизерши. Байден-младший аргументировал иск изменившимся финансовым положением.

В конце 2022 года Робертс обратилась к суду, попросив разрешить их дочери использовать фамилию Байден, заявив, что это поможет девочке в более позднем возрасте.

Однако адвокат Байдена подал ходатайство с просьбой к судье отклонить запрос Робертс, указав на то, что мать печется не о будущем ребенка, а якобы попытается совершить политическую атаку на семью президента США.

«[Адвокат] утверждает, что ее (Робертс. — Ред.) мотивом является «политическая война» против семьи Байден, и ссылается на ее более раннюю попытку отредактировать имя их дочери и другую идентифицирующую информацию из судебных протоколов, а также на ее «пренебрежительные комментарии в различных других ходатайствах и ответах», — сообщает издание.

Ранее, 11 января, председатель комитета палаты представителей США по надзору и подотчетности Джеймс Комер потребовал от министра финансов страны Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях Джо Байдена и его семьи. По словам Комера, граждане США должны знать, насколько глава Белого дома причастен к незаконным сделкам и угрожает ли это национальной безопасности.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.