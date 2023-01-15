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Хантер Байден потребовал запретить своей дочери использовать его фамилию

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потребовал от судьи запретить своей четырехлетней дочери использовать его фамилию. Об этом 15 января сообщает издание Independent.

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Сын главы Белого дома на данный момент является участником судебного процесса по снижению размера алиментов в отношении Лунден Робертс — матери его ребенка и бывшей стриптизерши. Байден-младший аргументировал иск изменившимся финансовым положением.

В конце 2022 года Робертс обратилась к суду, попросив разрешить их дочери использовать фамилию Байден, заявив, что это поможет девочке в более позднем возрасте.

Однако адвокат Байдена подал ходатайство с просьбой к судье отклонить запрос Робертс, указав на то, что мать печется не о будущем ребенка, а якобы попытается совершить политическую атаку на семью президента США.

«[Адвокат] утверждает, что ее (Робертс. — Ред.) мотивом является «политическая война» против семьи Байден, и ссылается на ее более раннюю попытку отредактировать имя их дочери и другую идентифицирующую информацию из судебных протоколов, а также на ее «пренебрежительные комментарии в различных других ходатайствах и ответах», — сообщает издание.

Ранее, 11 января, председатель комитета палаты представителей США по надзору и подотчетности Джеймс Комер потребовал от министра финансов страны Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях Джо Байдена и его семьи. По словам Комера, граждане США должны знать, насколько глава Белого дома причастен к незаконным сделкам и угрожает ли это национальной безопасности.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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