Подрыв взрывчатки произошел во дворе дома в Цхинвале

Неизвестный мужчина взорвал взрывчатку во дворе многоквартирного дома в Цхинвале. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии.

Инцидент произошел на улице Братьев Губаевых.

«В результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают правоохранители.

10 января один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне.