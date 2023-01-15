Подрыв взрывчатки произошел во дворе дома в Цхинвале
Неизвестный мужчина взорвал взрывчатку во дворе многоквартирного дома в Цхинвале. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии.
Инцидент произошел на улице Братьев Губаевых.
«В результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают правоохранители.
10 января один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне.