После каждой попытки вторжения с Запада Россия, которая двигалась с новой геополитической идентичностью, становилась еще сильнее. Об этом 12 января заявил турецкий обозреватель Берджан Тутар в статье для издания Sabah.

По мнению автора материала, Россия за последние столетия смогла отбить несколько нападений со стороны Запада, но всё это только больше укрепило страну.

Первым нападением, со слов обозревателя, является война 1812 года. Попытка вторжения Наполеона нанесла русским травму, поэтому популярность французской культуры ушла в прошлое.

Вторая атака с Запада была зафиксирована после революции 1917 года. Тутар считает, что белая гвардия под руководством западных стран пыталась подавить революцию. Победа большевиков позволила сосредоточить внимание на интернационалистской политике.

Третьим и четвертым вторжением стали Великая Отечественная война и холодная война. Последним нападением, заявил обозреватель, было свержение пророссийски настроенного президента Украины в 2014 году.

«После каждой попытки вторжения с Запада Россия, которая двигалась с новой геополитической идентичностью, еще больше росла», — заключил Берджан Тутар.

9 декабря 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.