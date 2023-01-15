Пьяный пенсионер в Дагестане попытался зарезать семью соседа

72-летний уроженец Дахадаевского района набросился на своего соседа с ножом, так как был уверен, что тот ведет за ним слежку. Об этом в субботу вечером, 14 января, сообщили в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.

По предварительной информации, в садоводческом товариществе «Талгинка» мужчина, вооружившийся ножом, напал на 62-летнего жителя Махачкалы. На крики выбежала супруга и сын пострадавшего. Пенсионер нанес несколько ножевых ранений всем членам семьи, в результате чего они сейчас находятся в больнице.

«На момент инцидента мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. И на этот раз он заподозрил «слежку» со стороны соседа», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент ведется сбор материалов, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее, 8 января, повар во время конфликта убила ножом коллегу в ресторане в Мытищах.Мужчина скончался до приезда скорой помощи.