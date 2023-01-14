Реклама
Прямой эфир
Общество
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Мир
Лондон объявил Зеленскому о планах поставить танки Challenger 2 для нужд ВСУ
Происшествия
Вертолет Robinson R-44 совершил вынужденную посадку на левом берегу реки Амур
Общество
Жители Соледара начнут получать пенсии в течение месяца после подачи документов
Мир
Глава МИДа и начальник генштаба Великобритании попали в российский стоп-лист
Армия
ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области
Общество
Завершена надвижка второго пролета автомобильной части Крымского моста
Армия
МО сообщило о ликвидации более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
В США допустили проблемы у ВСУ с использованием БМП Bradley
Общество
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Британии раскритиковали планы Сунака отправить танки на Украину
Происшествия
Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск
Сюжет:

Жители Соледара начнут получать пенсии в течение месяца после подачи документов

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) начнут получать пенсии в течение месяца после подачи соответствующих документов. Об этом в субботу, 14 января, на встрече с эвакуированными заявил глава Шахтерска Александр Шатов.

Система сдержки: ВС России активизировали бои под Кременной
Наступательные действия в этом районе оттягивают силы ВФУ и не дают перебросить подкрепления под Артемовск

«Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата», — сказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, на встрече с эвакуированными, сообщил, что жители Соледара будут обеспечены рабочими местами, если есть такая необходимость. Соответствующее поручение будет направлено в министерство труда и социальной политики республики.

Утром 13 января житель Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах пребывания российской армии в городе. Он отметил, что сначала испугался, «но сразу понял, что это свои».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 января сообщил об освобождении Соледара. Он отметил, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении». Конашенков добавил, что установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска (Бахмут), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

В тот же день военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с «Известиями» рассказал о том, что освобождение города Соледар дает Вооруженным силам (ВС) РФ возможность нанести фланговый удар по Артемовску. Эксперт добавил, что освобождение города даст выход на Авдеевку, а также поспособствует прекращению обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023