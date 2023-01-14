Жители Соледара начнут получать пенсии в течение месяца после подачи документов

Жители Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) начнут получать пенсии в течение месяца после подачи соответствующих документов. Об этом в субботу, 14 января, на встрече с эвакуированными заявил глава Шахтерска Александр Шатов.

«Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата», — сказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, на встрече с эвакуированными, сообщил, что жители Соледара будут обеспечены рабочими местами, если есть такая необходимость. Соответствующее поручение будет направлено в министерство труда и социальной политики республики.

Утром 13 января житель Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах пребывания российской армии в городе. Он отметил, что сначала испугался, «но сразу понял, что это свои».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 января сообщил об освобождении Соледара. Он отметил, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении». Конашенков добавил, что установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска (Бахмут), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

В тот же день военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с «Известиями» рассказал о том, что освобождение города Соледар дает Вооруженным силам (ВС) РФ возможность нанести фланговый удар по Артемовску. Эксперт добавил, что освобождение города даст выход на Авдеевку, а также поспособствует прекращению обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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