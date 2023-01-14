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Постпред КНР при ООН назвал западный миропорядок повергающим в хаос

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал западный миропорядок повергающим в хаос
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Продвигаемый Западом международный порядок уже поверг мир в пучину проблем и хаос, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по продвижению и укреплению верховенства права в поддержании международного мира и безопасности.

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«Есть фраза, которую мы часто слышим в наши дни, а именно: международный порядок, основанный на правилах. Это двусмысленная формулировка, которой нет ни в Уставе ООН, ни в каких-либо декларациях лидеров, принятых ООН, и ни в одной из резолюций Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности. Мы хотим спросить: на каких правилах основан так называемый международный порядок, основанный на правилах? Кто создает эти правила? И как эти правила связаны с международным порядком?» — высказался дипломат 12 января.

Он добавил, что окончательный ответ на эти вопросы еще только предстоит услышать, а пока мы видим неутешительные результаты применения этого порядка.

«Называемый основанным на правилах подход, применяемый некоторыми странами, уже ввергнул мир в огромные проблемы и хаос», — подчеркнул постпред.

Министр иностранных дел КНР Ван И 25 декабря 2022 года заявил, что успешная борьба с гегемонией США и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году. По его словам, для противодействия США и другим западным странам Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 22 декабря заявил, что гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят.

Глава МИД КНР на встрече с российским послом Игорем Моргуловым 27 ноября заявил, что Китай, как и Россия, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Ван И призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

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