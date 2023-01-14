ВКС России отправили в Донбасс колонну гумпомощи детям-сиротам

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совместно с неравнодушными гражданами и организациями в рамках всероссийской акции по поддержке жителей регионов страны «Своих не бросаем» проводили очередную колонну с гуманитарным грузом для жителей Донбасса.

«Личный состав девятой дивизии противоракетной обороны совместно с неравнодушными гражданами Москвы, Санкт-Петербурга, областей и регионов страны отправляют очередную колонну помощи жителям Донбасса. В первую очередь эта помощь пойдет детям-сиротам, в детские дома и больницы», — сказал заместитель командира дивизии полковник Сергей Морзавицкий.

В ходе акции военнослужащие провели митинг, посвященный торжественному мероприятию, и проводили в добрый путь колонну с гуманитарной помощью. В рамках акции была собрана гуманитарная помощь для детей пострадавших территорий.

«Дети, они не могут сами попросить о помощи, и мы не будем ждать, когда нас попросят, мы будем просто приезжать и помогать. Я хочу сказать всем тем, кто со мной — офицеры, прапорщики — все, кто помогает эту помощь доставлять», — сказал старший в колонне Константин Фролов, который неоднократно доставляет гуманитарный груз на территорию Донбасса.

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу 27 декабря 2022 года проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков в Донбассе. Она также навестила раненых военнослужащих и посетила местный Свято-Николаевский храм.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютным приоритетом властей. По его словам, в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление территорий.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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